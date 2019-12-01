獲黎小田讚有進步　陳敏之開心到喊

藝人陳敏之為音樂節目《流行經典50年》錄影，今晨逝世的黎小田亦曾為該節目擔任主持，跟小田拍檔過的敏之對對方的離世表現傷心，她以一身素色服裝到場，神情哀傷，接受訪問時邊講邊喊。敏之坦言心情好複雜：「今朝收到（黎小田逝世）呢個消息，前晚先探完小田哥，今日返到嚟呢個節目，覺得個節目好代表到小田哥同家燕姐，入到嚟錄影廠，諗番起以前開心嘅日子，因為以前化妝，小田哥仲坐喺我隔籬，每次佢入到房大家都好開心，依家我好傷心同難過。我好開心可以用佢合作，佢係樂壇好有貢獻嘅音樂人同前輩，佢有時仲教我揀咩歌先適合我唱，又畀意見我，我好感恩。」

問到前日探病的情況，敏之透露當時小田哥正在睡覺，但仍有少許反應，她有為對方祈禱，說到此時，敏之忍不住哽咽：「我有摸住佢同佢傾偈，我同家燕姐（薛家燕）同胡仔（胡諾言）去探佢，大家講番以前一齊工作嘅開心嘢，一齊做司儀喺錄影廠真係好多開心嘢，小田哥同家燕姐好似一對活寶貝，好開心喺佢身上學到好多嘢。當時合作，覺得小田哥好鍾家燕姐，佢哋會講番以前合作嘅點滴，記得以前合作，我有時見到小田哥凍會幫佢貼暖包。最深刻係今年佢唔舒服要休息，離開咗個節目，原來佢仲有留意個節目，有日佢WhatsApp我話：『敏之你進步咗好多！』我真好開心，當時已開心到喊，因為佢唔容易讚人，我自問唱歌唔係好叻，呢個訊息我會留到永遠，留喺心中，多謝佢畀呢個鼓勵我。從另一個角度睇佢去咗個冇病痛嘅地方，對佢嚟講都係舒服。（今晚節目會唔會有悼念黎小田嘅環節？）今晚冇，因為之前已定咗節目流程，之後就要等公司安排。」