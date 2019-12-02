安東尼奧獲《時代雜誌》選為年度最佳演出　

金球獎將於香港時間本月9日公布提名名單，而《時代雜誌》（TIME）近日就公布今年北美十大最佳演出。結果，今年5月在康城電影節勇奪影帝的安東尼奧班達拉斯 （Antonio Banderas）憑得獎片《萬千痛愛在一身》 （Pain & Glory）獲選為年度最佳演出！

而僅次於安東尼奧排第2位的就是在《豔舞大盜》（Hustlers）中演活脫衣舞孃的歌影視天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）。至於第3位就是Netflix原創電影《婚姻故事》（Marriage Story）的男星阿當哉華（Adam Driver）。

此外，《Judy》的雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）、《愛爾蘭人》（The Irishman）的祖柏西（Joe Pesci）、《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）的瑪歌羅比（Margot Robbie）和《Seberg》的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）等都入十大。