東方日報C1：黎小田肺癌病逝薛家燕含淚唱《心肝寶貝》

「全能音樂人」黎小田昨晨因肺癌病逝，終年73歲。童星出身的他，音樂成就更高，創作無數名曲，如《問我》、《儂本多情》和《大地恩情》等，捧紅過一代巨星張國榮及梅艷芳。重病期間他堅持低調，但彌留時有兒子及舊愛薛家燕含淚唱《心肝寶貝》送別，歌聲中含笑而終。

黎小田（Michael）自今年5月因肺炎入院，最後一次公開露面是7月底時，偕薛家燕、胡諾言及陳敏之等出席無綫節目《流行經典50年》慶功宴。雖然當時他明顯消瘦，但仍談笑風生，指在電視城長期拍《流》時，被冷氣凍到肺炎，接受治療後已無大礙，但其健康實是每況愈下，只是他一直否認病重，又怕朋友擔心而拒見人，頻向外聲稱「在家休息中」。直至近日再傳他病危入院，一眾好友如薛家燕、陳欣健、梁漢文、胡諾言、大AL等，陸續收到家屬通知趕到醫院見他最後一面。

據悉，Michael早於3、4月時患肺炎，治療整個月後未見好轉，直至進行電腦斷層掃描後，發現肺部有黑影，才知患肺癌末期，且癌細胞已擴散至全身及入侵腦部，接受電療後要進行洗腎療程，但在一次洗腎期間出現休克，病情急轉直下。另有指大約一周前在一次洗腎後，Michael血壓變得非常低，有生命危險，醫生才決定停止洗腎。直至昨晨Michael的秘書Clara在社交網公布噩耗：「黎小田先生於2019年12月1日早上7時55分安詳離逝，根據老闆黎先生生前的意願，將不會對外作任何有關病述之交代，並希望能以低調方式處理。」

據知情人士透露，Michael前日已陷昏迷狀態，但面容如熟睡，身形不算過瘦，仍能聽到聲音，故好友不斷在他耳邊說話為他加油，望有奇迹出現，惜事與願違。而陪他最後一程的，除有曾拍拖兩年的舊愛薛家燕外，還有現代舞編舞家胞妹黎海寧，以及他與首任太太所生、現年約50歲的兒子，眾親友在Michael彌留期間，於病床邊唱了不少他的名作，用其至愛的音樂送行。

「眼淚不斷地流下」

昨日家燕傷心得不能受訪，發出聲明：「在整晚間，大家都唱了很多首小田的名作，尤其是《心肝寶貝》，是他去年的演唱會指定要我唱的歌，昨晚我與小田的一班音樂界好友伴着唱給他聽，雖然他是閉上了眼睛，但我們深深感覺到他欣然地聽着，我的眼淚忍不住不斷地流下，因為真的很捨不得這位殿堂級的好拍檔，他在樂壇作出很多的貢獻，小田離開，我很傷心……」而他的前妻關菊英至截稿前未有回應。

與Michael相識逾50年的中學時代好友陳欣健，指見到對方最後一面：「（佢）昏迷中，有呼吸亦不辛苦，聽到我哋講嘢，我仲喺耳邊同佢講『你仲爭我一個節目呀！要還番畀我㗎！』今朝知道佢過身，好傷感。」

Michael的音樂事業黃金期，包辦創作麗的電視大部分劇集主題曲和插曲，作品逾數百首，獲獎無數，被稱為「電視劇歌曲教父」。

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