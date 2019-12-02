高雲翔涉性侵案今續審　王晶父為兒喊冤

內地男星高雲翔去年3月在澳洲悉尼涉性侵，與內地電影製作人王晶一同被捕，分別控以7項及11項罪名，其中5項「夥同嚴重性侵（Aggravated Sexual Assault in Company）」的最高量刑為終身監禁。原定於11月28日有裁決，但陪審團出現意見分歧，案件數度延期，將於今晨繼續。

案件數度延遲判決，於網絡上流傳出「陰謀論」的聲音，當地律師否定上述推論，指案件充其量就是一個普通的刑事犯罪，雖然最高刑期是無期徒刑（終身監禁），但不是說所有案件以無期徒刑起訴的（最後檢控方勝訴），都會被判無期徒刑。根據已往案例，這個案件即使檢控方勝訴，高雲翔與王晶的情節也是相對輕微的，絕對不可能以無期徒刑結束，況且現在鹿死誰手尚未可知。

王晶父親接受當地媒體採訪時，指所有證供及證據已全部呈交法庭，無論陪審裁是如何裁決，他與家屬亦會尊重澳洲的司法制度，他只希望陪審團能給兒子與高雲翔一個公平、公正及客觀的裁決。王父最後透露王晶在獄中很樂觀，因為他自始至終都知道自己是無辜的：「兩個孩子（高雲翔與王晶）有點冤，他們絕非無錯，但是絕不應該把道德層面的內容上升至犯罪，希望陪審團最終能夠給予他們清白。」