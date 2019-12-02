孖藍奕邦「結婚」　鄧小巧旺角開騷喊晒口

歌手鄧小巧在旺角舉行演唱會，圈中好友鄭欣宜、許廷鏗、林欣彤等現身捧場，而藍奕邦任表演嘉賓，之前因病停工的他感激小巧支持：「我病咗4年佢用歌養我，成日諗住我個加拿大戶藉，不如我哋假結婚啦！」二人擁抱後，他笑言照片可給移民官作「結婚」證據，二人合唱《強弱》。

小巧於台上流淚表示今年開一個音樂會比想像中困難及忐忑，因擔心受環境因素影響而或者會取消：「多謝團隊保持信念，多謝觀眾們喺咁嘅時勢、咁嘅心情下仍願意嚟聽我唱歌，我哋有擔心過會唔會取消，但喺乜嘢情況下要取消？開會時期，（外間）好多事發生，同事幫我重拾心情。」臨完騷時，小巧祝福香港能建立烏托邦。

騷後受訪時，她說無論舉行大小活動也很艱辛，曾作最壞打算：「但係就諗係咪要放棄自己追求嘅事，喺呢個時候更需要堅持自己想做嘅同責任去做嘢，歌迷都叫我唔好取消，需要空間釋放吓。」另外，她稱邀請藍奕邦做嘉賓非助他回歸樂壇，很久前已構思想跟他合唱：「望住佢時覺得自己好似望住個仔，好有慈母感覺，阿仔好番嘅感覺，我同佢好老友，叫佢爸爸做『老爺』。」