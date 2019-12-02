英國獨立電影頒獎禮舉行　雲妮奪今年首個影后

英國獨立電影頒獎禮（BIFA）昨晚於倫敦舉行，近日盛傳視星男友Matt Smith移情別戀的英國女星莉莉占士（Lily James）、美國天后Taylor Swift影星男友Joe Alwyn、角逐影帝的迪夫柏度（Dev Patel）、《忘形水》（Shape of Water）女星莎莉賀堅絲（Sally Hawkins）和《緣來自昨天》（Yesterday）男星Himesh Patel等一眾影星都有出席。

荷里活著名女星雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）憑已故影壇巨星茱迪嘉蘭（Judy Garland）的傳記片《Judy》，擊敗莎莉賀堅絲等勇奪最佳女主角。不過雲妮並未有出席。今次更是雲妮憑該片獲的首個影后殊榮！至於最近在劇集《王冠》（The Crown）飾演查理斯王子的英國男星Josh O'Connor就憑《Only You》一片獲封影帝，今次是他繼2017年之後第二度在BIFA中獲影帝！

其他獎項方面，講述敘利亞內戰的紀錄片《For Sama》勇奪最佳獨立電影、導演及紀錄片三項大獎。而獲最多提名的《The Personal History of David Copperfield》亦獲五獎，包括最佳劇本、選角、服裝設計及美術設計等，成為大贏家！而其中英國著名視星曉萊利（Hugh Laurie）憑影片獲最佳男配角。至於今屆英國影壇傑出貢獻獎就由《別問我是誰》（The English Patient）女星姬絲汀史葛湯瑪士（Kristin Scott Thomas）獲得。而最佳國際獨立電影就由大獲好評的韓片《上流寄生族》奪得。