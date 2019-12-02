因賭博被判刑　Shoo首度受訪：多得仔女令我振作

韓國元祖女團S.E.S出身的38歲女歌手Shoo，於2006年8月至2018年5月在澳門等海外地方，曾26次參與賭博，涉及金額達7億9千萬韓圜（約533萬港元），被視為海外慣性賭博，今年2月被判入獄6個月，緩刑兩年及80小時社會服務令，她原定於上月27日在日本推出首張個人專輯《I found love》，以個人身份出道，但最後以狀態欠佳為由宣布推遲出碟。

Shoo近日接受韓媒訪問，首度親自回應賭博事件，她坦言現在對賭博和面對其他人都感到害怕：「就算是金額有多少，也最好不要用錢去打賭，假如身邊有好人，就會獲得正面能量，假如是壞人，就會得到負面能量。」Shoo指事件發生後，多得有三名子女令她振作起來：「當事件變得嚴重時，我花了很多時間反思自己，如果沒有孩子們的話，我很可能會倒下來，看着三個孩子，就有了要再次站起來的想法，雖然負擔感也會比其他人多三倍，但快樂也是三倍，媽媽這個身份雖然有很重負擔，但也令我可以重新加油。」

她又向S.E.S及粉絲再次致歉：「真的很對不起，想講多幾百次對不起，我也非常感謝我的隊友，非常對不起她們。」