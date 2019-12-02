吳浩康作冧爆情歌　高呼：依家好甜

歌手吳浩康‌（Deep）推出新歌《愛沒懷疑》，唱過不少經典苦情歌的他，鮮有將甜蜜故事放於歌曲內，這次他親自作曲，演繹了一首幸福滿瀉的冧爆情歌。創作歌曲時，他回顧自己以往的作品：「我嘅歌除咗慘，就係好慘，點解會做啲慘嘅歌？其實係因為比較手到拿來嘅一個曲式。所以覺得今次Song List係時候要挑戰一隻冧嘅情歌。」他說自己作曲都會把自己的生活感受、情懷放進歌曲內:「我覺得一個歌手，或者一個人都唔會淨係得唔開心、或者開心、或者興奮嘅moment，會有好多唔同嘅階段，我覺得呢隻歌係完整番我嘅Song List。」

問到他在情路上甜酸苦辣哪一樣比較多？他坦言各樣都有：「好難去統計，但我好感恩每一個經歷，因為每經歷一件事或者每一段關係，都會令我成長好多。」他笑說想對自己好一點，所以酸苦盡量不記：「但甜嘅係有好多，依家都甜。」

MV以「失憶」為拍攝概念，他表示：「如果畀我選擇唔記得一樣嘢，到暫時為止，我人生嘅價值觀都係我無悔經歷過任何嘅開心同唔開心，而我經歷過嘅事，都已經擁有咗，所以唔會選擇忘記我人生中每一個時刻。」另外，Deep將於十二月三十日於旺角麥花臣球場舉行「DEEP 2019+1演唱會」，他表示可以藉着演唱會答謝並肩作戰的隊友。