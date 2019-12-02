澳門開騷感動落淚　黎瑞恩最驚甩裙

黎瑞恩《快樂有恩 Smile With V 巡迴演唱會》日前在澳門新濠影滙綜藝館圓滿舉行，她親自挑選了多首開心的歌曲，望透過歌曲提醒大家無論經歷幾多不如意事都要記得笑一笑。當晚演唱會多位圈中好朋友及歌迷會專程由香港來到澳門，包括：馬浚偉、周汶錡帶同父母、黎諾懿與太太、劉小慧、何婉盈、林韋辰都與朋友一齊到場支持。

是次演唱會特別了1989年參加歌唱比賽得到冠軍《夜機》作開場，每首歌用旁白串連，帶出她人生歷程五個階段。六年前的11月30日，小恩子恰巧在香港舉行個唱，六年後的同一日即在澳門進行個唱，特別有意思。而今次澳門個唱與去年紅館的演唱會完全截然不同，均以全新班底亮相。

在是次演唱會，小恩子一共換了五套歌衫，全部都由服裝設計大師陳華國（Kenneth）度身設計訂造，每一件小恩子都十分喜歡，被問到最鍾意哪一套衣服，她坦言：「我件件都鍾意，最鍾意格仔那件，好開心咁，因為好多顏色。其實我今次特登全部演唱會衣服都要五顏六色，千萬不要只是黑色，或者只是一種顏色。」

小恩子最後一套歌衫，黃色低胸絲質傘裙甚為性感，她笑言：「我都覺得唔好再咁低，因為好似好危險，有時候唱唱下想着會否踩到，那條紗破了，就會成條掉下來。但我覺得演唱會可以試試，其實我有打底，就算有甚麼事都不用害怕。」

被歌迷感動落淚

在演唱會中，小恩子說：「將快樂的能量帶給大家，希望大家透過聲音、歌曲重新認識這個MOMENT的黎瑞恩。」期間有粉絲衝上台獻花，小恩子感謝大家由細睇到她長大，唱出《蒲公英的約定》，全場亮起手機燈，又全場合唱《味道》，唱《仍然記得嗰一次》，小恩子說問大家：「大家係咪好奇怪我唱咁多人地嘅歌呢？其實我出過HiFi碟。」唱出《雲上的日子》時，全場樂迷自動自覺亮起手機燈成一片燈海，小恩子感動落淚，叫大家「唔好搞喊我」。

小恩子預備唱Encore前最後一首歌時，問大家有乜夢想？全場即同聲答「一人有一個夢想」，小恩子就說：「我嘅夢想就係幫助一啲有需要嘅朋友，例如好似馬浚偉咁（做善事）。我覺得快樂好簡單，諗嘢簡單啲，幫多啲人，就已經好快樂。」全場報以熱烈掌聲。