唔怕危險！林超賢帶彭于晏深入水火之中

台灣藝人彭于晏與導演林超賢為內地時尚雜誌拍照，為明年賀歲電影《緊急救援》宣傳，並置身「水火」之中，呼應新片的內容，該片是林超賢與彭于晏的四度合作，在之前的每一次合作中，兩人都在彼此的支持下不斷挑戰極限。

兩人首次合作拍攝《激戰》時，彭于晏接受專業拳手訓練，耗時3個月學會泰拳、鎖技與巴西柔術；二次合作《破風》時，彭于晏參與集訓四個月，訓練及拍攝過程累計騎行超11萬公里，幾乎繞地球三圈；緊接着兩人在《湄公河行動》展開第三次合作，林超賢與彭于晏的挑戰再次上升到新高度，拍攝時林超賢甚至不慎被六寸蜈蚣咬傷腳踝，彭于晏真槍實戰，每個動作指令都貼近真實。

這次在《緊急救援》中他們將挑戰全世界公認難拍的水戲，林超賢透露這次拍了四個大場面的救援戲，其中三個場面，每一個場面拿出來都可以單獨成為一部電影，足見這次兩人的合作有多突破。

電影中的海上救援場口相當宏大，聊到此處，彭于晏說：「導演的設計是真的需要非常有勇氣，非常難，但都是在安全的範圍內做到最好。」儘管辛苦，但能合作四次的兩個人，不是沒有原因的，林超賢大讚彭于晏：「Eddie做事的態度和我有點相近，意氣相投。」在他看來，彭于晏是一個對自己很有要求的演員：「他很喜歡自我挑戰，他不希望大家找他拍戲是因為他好帥、身材很好，拍來拍去都是同一種類型的角色。」正因為此，當林超賢提出這樣那樣的要求時，彭于晏總是毫不猶豫就答應下來，而且每次都完成得很好。

在彭于晏看來，每次能拍林超賢的戲也是很過癮的：「他要求很高，但演員可以從中獲得很多養分。」他還透露其實拍攝動作戲時，導演都會來到他們的身邊，和他們一起面對那種「在前線的感覺」，是一位很出色的導演。