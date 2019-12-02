唔想靠父母！李連杰大女7歲先知係星二代

李連杰女兒Jane參加巴黎名媛會後接受內地傳媒訪問，作後功夫巨星李連杰和亞洲小姐冠軍和著名演員利智的女兒，希望靠自己的力量貢獻社會，而不是靠父母的光環。

「努力才能得到想要的東西」

她說記得5、6歲的時候，總是有人拍照。 7歲的時候是真正的發現。有兩個原因，第一是父母教育的，告訴我爸爸成功媽媽成功並不是你的成功，你自己要努力，做任何事情都要用最大的力氣和精力去做好，從小培養我們要自己整理房間、讀書功課好才給我們一點獎勵零錢，其他時候不讓我們買任何衣服和東西。告訴我們只負責你的學習和吃飯的錢，另外的東西要你自己努力地去打掃房間做好功課或者獲獎才可以有零花錢，買你想要的東西。所以我們從小就意識到只有自己努力才能得到想要的東西。

第二件事情，記得是我二年級的時候，我剛搬到新加坡，那時我6歲、7歲，我第一次有了一個非常要好的朋友，做朋友半年後，有一天她突然轉過頭來跟我講，我是你的朋友，因為我媽媽告訴我應該跟你做朋友。對一個6歲的孩子，這是非常難受的事情，你可能從小就會意識到，人們對我好可能不是因為他們喜歡我。從那時起我真正意識到這些。其實我不想讓人知道我爸爸媽媽的名字，因為我想要自己證明自己，在學校我會做很多公益，跳舞、畫畫、吹笛子，彈鋼琴、做學生會主席，這都是因為我想要證明是靠自己得到這些，因為做學生會主席不管你父母是誰，學生們自主投票。

在洛杉磯， 巴黎、上海、夏威夷都生活過，如今全家定居新加坡，Jane在美國哈佛接受大學教育，研究東亞和經濟，她說選擇了學習亞洲經濟，希望可以更好了解亞洲不同的國家，尤其是中國。對世界的了解可以更全面 、帶動不同國家不同的人一起來幫助社會和地球。

問到作為星二代，有沒有特別的壓力？Jane說：「我爸爸常跟我講，你得到的愈多你需要付出愈多，所以不是有沒有壓力的事情，就是正常，我覺得自己很幸運，我想要自己做的更好。」