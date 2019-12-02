被禁同囝囝講英文　黎諾懿：老婆怕荼毒個仔

藝人黎諾懿出席myTV SUPER《超級奶爸3》記者會，他提到兩歲半的兒子小春雞正學習四種語言，包括廣東話、國語、英文及菲律賓語：「因為太太想佢學多啲，但我又聽人講應該只畀佢學一種，依家囝囝主要係講英文，因為太太同佢講英文，太太仲下咗禁令唔畀我對個仔講英文，怕我啲爛英文荼毒個仔，不過我最近啲英文好咗，依家小朋友學嘅英文好深，我個仔識講直昇機同唔同類型貨櫃車嘅英文，我聽得多佢講，知道佢講乜，我就算去外國都冇咁驚。（有冇禁制你講國語？）我冇講，我鍾意講英文，我愈唔識就愈鍾意講。至於普通話就等個仔識講多啲先同佢講，我好多嘢要跟個仔學習，可能到時太太又禁止我講國語。」

一定要學廣東話

黎諾懿透露小春雞現就讀學前班，他笑言該校風格很適合自己，因為不用做功課：「我教過姪仔做功課，啲功課好深，我都搞唔掂，好打擊我自信，而且間學校好合乎我太太原則，因為佢鍾意西式教育，但我都要個仔學好中文，希望佢學晒啲中文字同識講廣東話，我見過有讀國際學校嘅小朋友係一句廣東話同一隻中文字都唔識，所以我會好好訓練個仔，佢遲啲問我攞錢，一定要講廣東話。」他自言廣東話比太太好，因為對方有懶音，所以教授廣東話的責任可留給他。

多咗時間陪囝囝

講到工作，黎諾懿坦言因最近社會氣氛關係，很多工作也押後，現時忙於湊仔，預計明年一月才開劇及籌備綜藝節目：「雖然工作少咗，但多咗時間陪囝囝，嚟緊聖誕會同佢第三次去旅行，每次去完旅行，佢都成長好多，之前帶佢去日本，今次會挑戰自己，帶佢去泰國曼谷。」