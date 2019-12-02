【自己救自己】李麗珍抑鬱未好番冇睇醫生

藝人李麗珍今日出席ViuTV最新真人騷節目《一切從失婚開始》的造勢活動，節目中她與一名男素人結伴同遊台灣，了解當地婚姻文化同時，二人互相訴心聲：「第一次同素人傾心事，仲要係一名男性，覺得幾好傾，唔使理之後點，當佢係訴心聲機器乜都講，係一個發洩方法，同熟人講得多都覺得悶。」有講到感觸落淚？她笑說：「我比較難喊，除非有大件事，我比較怕醜，反而係安慰番佢，因為佢仲放唔低之前段感情。」

李麗珍表示是從影以來首次拍攝旅行真人騷，最難忘的是一落機就大感冒到返香港：「今日都仲胃痛。（拍攝好大壓力？）唔係，可能之前做嘢捱得辛苦冇休息。」續透露節目中會上山區探訪一對結婚幾十年、不理世俗的恩愛夫妻：「佢哋嘅愛好簡單，係我哋城市人比較少接觸。（追求者畀到你簡單幸福？）一半半，做咗城市人耐咗，冇得就咁話搬上山乜都唔理。（真係一齊咗會考慮上山住？）咁要問吓佢。」

提到與著名填詞人潘源良的一段情結束後，一度情緒受困患上抑鬱，她指不再轉牛角尖，更自己幫自己逃出困局：「喺節目入面有講。（點自己醫自己？）例如畫畫同聽心理醫生分析。（有睇心理醫生？）冇，係朋友問咗意見話我聽，冇去到要睇咁嚴重，不過情況繼續都係咁就真係要睇。（囡囡有幫你？）佢叫我振作，感動到靜雞雞喊。」