《多功能老婆》劇透：君明對風華一見鍾情

第六集(12/02)

藍飛（楊千嬅飾）在超巿作煮食示範，效果甚佳，維迅（袁文傑飾）借工作名義接送。浩田（周柏豪飾）使計接近Joey（陳庭欣飾）打探劍雄（黃浩然飾）下落，得知當日是Joey主動接近劍雄，令藍飛釋懷。思蕾（朱晨麗飾）幫浩田接近Joey時謊稱她與宏立（洪永城飾）有染，被人拍短片放上網，楊嬋（苗可秀飾）乘機相約家人上律師樓，迫二人離婚，聲隆（黃錦燊飾）未有揭穿事情與自己兒子有關，藉口推辭受理。君明（王梓軒飾）上錯了風華（陳煒飾）的車，又不小心把風華的一隻新鞋弄掉出車外……浩田接啟佳（阮天寶飾）放學時認識了新班主任呂嘉怡（戴祖儀飾），他竟冒充啟佳父親……

第七集(12/03)

浩田與啟佳逃跑，藍飛和維迅追上，浩田察覺維迅對藍飛有意，便扮作她表弟。藍飛責罵浩田滿口大話，浩田表示想和呂老師認真開始，勸藍飛考慮維迅。思蕾也想撮合二人，叫風華試探維迅為人……三閨密吃飯後，遇上找晦氣的闊太，藍飛竟自認是小三被當眾羞辱！回家後藍飛坦言，為保好姊妹名聲甘願認作小三，也不會為新戀情放棄兒子。浩田感懷地向藍飛坦白，自己因父親風流而遭母親拋棄，刻意令父親生氣來報復；此時，聲隆正在遠處偷看……

第八集(12/04)

浩田對聲隆調查自己感不滿，聲隆更親自監視，見浩田與藍飛母子相處融洽，妒忌又羨慕。聲隆在酒會遇舊愛楊嬋，楊嬋看到聲隆身邊群鶯亂舞，拂袖而去。梅諾金夫人（梁舜燕飾）擔心君明要求高難覓愛侶，卻不知他對風華一見鍾情。藍飛被劍雄舊公司追收樓宇差價，思蕾、風華愛莫能助。藍飛聲淚俱下向琦敖求情，琦敖一口拒絕。聲隆欣賞藍飛為維護丈夫尊嚴，包攬錯失，向琦敖透露一個消息，令他放過藍飛。藍飛看出聲隆疼惜浩田，勸浩田勿再傷害父親……

第九集(12/05)

浩田把藍飛掛念丈夫的故事製成音樂片段，在網上瘋傳，在北京的劍雄看見，心緒紊亂。風華官司纏身，更被上司Vicky威脅進行不道德交易……思蕾身在福中不知福，不斷試探宏立的忠誠。劍雄約藍飛見面，成功卻從中作梗，令藍飛撲空，並現身向藍飛買斷兩人的夫妻關係……過程竟被剛巧在場內的梅夫人、楊嬋、宏立、維迅等目睹，梅夫人既訝異這世交之女的霸道，也欣賞藍飛的勇氣。成功返回酒店，向劍雄扮委屈，浩田追蹤而至……

第十集(12/06)

藍飛半夜醒來，發現劍雄竟已回來，藍飛驚喜幸福延續！劍雄以顏成功合夥人的身份回到舊公司，向琦敖（張國強飾）施加壓力，盡掃被辭退之恥。為慶祝劍雄回來，思蕾等人舉行燒烤派對，浩田刻意澄清與藍飛關係，當眾稱嘉怡為女友，嘉怡歡喜不已！藍飛看似幸福，其實內心忐忑不安，原來已收到成功的通牒。是夜，劍雄藉意調開藍飛乘機離去，藍飛出現阻截表白深情，劍雄堅持追逐未圓的夢，決絕離婚！藍飛窮追不捨，終不支暈倒，浩田及時出現摻扶……