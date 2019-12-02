被落禁戀令　施匡翹33歲前都冇拖拍

藝人蔣嘉瑩（Vivian）及師妹施匡翹（Zaina）舉行首個Fans見面會，二人表示非常開心，會跟Fans大玩遊戲、送有隨機靚相的福袋，Vivian更笑言準備好靚樣見Fans：「可以有多啲接觸，平時佢哋都好支持我哋，但去活動每次都趕住影完相就走，今次可以傾多啲偈，開放問答環節。（驚唔驚被問尖銳問題？）即管問！」

Zaina接話最近經常被問到愛情，不過她自爆被公司落禁戀令：「10年唔准拍拖，到時都33歲。（會偷雞玩地下情？）唔知，哈哈！（媽咪唔會想你快啲拍拖？）佢想我黐住佢。」Vivian笑稱對方為「史前動物」，當得悉她鍾情成熟男，都有想過是否要做紅娘：「我媽咪成日行山都撞到發哥（周潤發），都諗過好唔好幫手。（會介紹男仔？）唔會，佢都係事業為重，呢10年就畀佢睇清啲男人，識男友都要過晒我哋咁多個人同公司咁多關。」

提到著名音樂人黎小田昨日病逝，曾跟他合作過的Vivian難過表示好唔開心：「其實都有心理準備，而自己嘅嫲嫲都啱啱過身，所以都唔方便去探佢，收到消息嗰陣都即刻向經理人求證，都有唔開心到忍唔住喊。」續憶述剛入行於公開活動便認識對方，又曾一齊去過私人聚會、一齊唱K分享心得，哽咽謂：「佢有教我唱歌，又同我講娛樂圈係點，雖然我冇正式加入，但去錄《流行經典50年》嗰陣，佢竟然仲記得我，有好深刻嘅感受，再教我唱歌，同往日嘅路點行，所以佢都算係我嘅恩師，會永遠懷念佢，希望佢喺另一個地方繼續聽自己嘅歌，佢會喺我心入面長存。」