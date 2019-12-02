被網友嘲演技渣　馬思純霸氣反擊：請指教！

31歲金馬影后馬思純近日成為話題人物，事緣內地製片人于正爆料指有女星邀請睇新戲，怎料當他說真話指演得不好後，對方即反面向他索回戲票錢，由於由她主演的電影《大約在冬季》正在上映，故成為最大嫌疑者，但事件還有後續！

有網友將她與好姊妹、同樣奪得金馬影后的周冬雨比較，覺得周冬雨一直能帶給大家驚喜，而馬思純的演技則被指「忽高忽低、尬到不行」，搞到她親自開腔反擊：「我妹（周冬雨）的戲好這誰都沒的說，但我想問問你：『我的演技到底怎麼尬？』請指教。」雖然爆出連串風波，但仍有很多粉絲力撐馬思純，讚她在新片中演技大爆發，要從19歲演到50歲，絕對不易。

其實童星出身的馬思純生於演藝世家，姨姨是內地著名演員蔣雯麗，姨丈則是內地著名導演顧長衞，而媽媽蔣雯娟是蔣雯麗的經理人，加上家境富裕，可謂是人生勝利組，難怪造就性格我行我素、霸氣外露。她早前被爆與知名度比她低的男星歐豪發展姊弟戀時，亦懶理閒言閒語，還第一時間認愛；她日前被拍得身材發福，坐低時腰間「水泡」現形，但她隨即上載一張P到手腳扭曲的全身圖，留言決定要瘦到變P圖般，句句有骨令網友亦啞口無言！