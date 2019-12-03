東方日報C1：白雲簽無綫新約御准亮相友台

無綫咪神白雲、 莊思敏近日獲無綫簽新約，該新約最大特色是可以亮相其他電視台，兩人承認此事，莊思敏更覺 「有着數」！自由度大增的白雲決定作多方面發展，銳意轉型做YouTuber， 開拓多元化搵錢門路， 拍攝「水底飲汽水」短片更獲不少網友好評，踏出成功的第一步！

無綫近年因應市場情況，推出不同的新政策，一直以來，簽約無綫的藝人絕對不能在其他電視台亮相，但早前白雲與莊思敏簽了一張新合約，是一年簽幾個騷，可以亮相其他電視台，對於兩人來說，當然是個喜訊，有更多發展機會！

莊思敏有着數

莊思敏接受訪問時承認簽了新約，指每次跟無綫續約都是簽一年幾個騷：「我啱啱續咗新約，新約跟之前差唔多，但唯一唔同就係可以亮相其他電視台，我覺得着數咗。」而白雲亦準備動筆簽約：「係呀！一年六個騷，可以亮相其他電視台。」

擁有35E導彈胸的白雲，有身材兼食腦，簽無綫新約增加了自由度之外，她亦銳意轉型做YouTuber，拓展新的搵錢門路，早前她已不時於網上晒性感相派福利累積人氣，如今做YouTuber，更會拍一些特色的短片來吸引網友，頭炮作便是推出一條旅行片《雲游四海》，帶大家走遍各個潛水勝地。之前介紹過台中潛立方旅館及台灣屏東縣的琉球鄉（小琉球）之後，她再到墾丁大 玩神奇魔法，挑戰水底飲汽水！

導彈胸擾亂視線

去年學潛水的她，不用氧氣筒潛落25米，還要拎住支樽裝汽水，並於水底倒轉個樽打開，神奇的事發生，汽水竟然沒有倒瀉出來！白雲用飲管輔助來飲汽水，魔法大成功！此片 一出，勁多網友留言大嘆神奇，有些則「錯重點」，指被白 雲的魔鬼身材吸引。她拍此片，除了想吸納人氣之外，還想將極限運動帶給香港觀眾，又指本身相當怕水，但仍 堅持學潛水，現在目標是潛到40米，考個教練牌。

藝人合約花款多 麥明詩冇得咁玩！

無綫的藝人合約大致可分為五種，經理人包薪合約、基本部頭合約、外援部頭合約、歌星合約以及代理人合約。經理人包薪合約，藝人所有的活動安排都由無綫安排並包薪，一般被稱作「親生仔女」。而麥明詩早前約滿，便與無綫由經理人包薪合約 改簽為基本部頭合約，由「親生仔女」變成「一年一騷」，希望可以有更多時間向自己最在行的法律界發展，記者昨日問她是否也可以亮相其他電視台？她則指自己不可以，不是白雲與莊思敏的新約。

其實麥明詩與無綫改簽一年 一騷，不少網民有反應，有些更大表不捨， 還叫麥明詩轉做 YouTuber，等大家可以繼續見到她。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：