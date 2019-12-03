為特殊教育需要兒童發力　瑪姬親身感受愛

藝人瑪姬日前以愛心大使身份出席義工活動，與6位SEN（特殊教育需要）小朋友的家庭一齊做手工藝品，製成品將於明年2月9日舉行的慈善拍賣會中進行義賣籌款，而拍賣所得的善款會用作幫助有需要的小朋友及早得到S.E.N.評估測試。

瑪姬表示很多人未必了解SEN的小朋友，其實是指有自閉症、過度活躍症、讀寫障礙、語言障礙、智力障礙等問題：「十幾廿年前，成日聽到人話，點解你寫唔到呢個字，又或者點解你會坐唔定，通常嗰個年代嘅家長會用『曳』嚟形容呢類小朋友。現今年代小朋友經過一啲測試評估後，就細分到原來啲小朋友係出咗呢啲問題，就可以針對問題而得到改善，但如果錯過黃金學習期，到大個咗就好難去改。」

瑪姬稱與6個家庭來到工作坊一齊DIY門牌，藝術導師表示可透過做手工藝過程讓家長與SEN小朋友增進親子關係。而她得知其中媽媽是聾啞人士，在聽力和視力都失去下，又是單親媽媽，雖然兒子健全，但在這個情況下去獨力去照顧個小朋友，是無法想像及無助，不過，透過活動兩母子由零，到合力完成製成品，發現原來當中過程媽媽和兒子相處是前所未有的平和，完成之後，見仔仔不停攬住媽媽，媽媽亦很久未有被仔仔攬住，場面令人感動！

P.S.：SEN（Special Educational Needs）即特殊教育需要，SEN學童主要類別包括：1.特殊學習困難（包括讀寫困難及資優）、2.專注力不足及過度活躍症（ADHD）、3.自閉症、4.言語障礙、5.聽障、6.視障、7.肢體傷殘、8.智力障礙。