《愛回家》玩腳！袁文傑High爆舉到軟晒

處境劇《愛．回家之開心速遞》一向多諗頭，早前就已經玩過穿越、忘年戀等挑戰觀眾極限，喺新一集《愛回家》中就講到Jenny（陳偉琪飾）、龍力蓮（林淑敏飾）同熊尚善（滕麗名飾）參加賢妻訓練營，去到畢業時，眾女更要放下身段為劇中另一半洗腳，之後三女仲要親吻對方腳背一啖，真係睇見都有味……

當中滕麗名就為「潮偉」袁文傑洗腳，二人事後就喺社交網放上「秘密影片」（即係花絮啦），見滕麗名親吻袁文傑隻腳時，個樣極為享受，點知佢一抬頭即刻喊咁口，嫌棄之情擺晒上面，仲要畀佢發現袁文傑偷拍佢醜態，啋，搞到網友都同情佢甘願為為藝術犧牲！至於負責歎嘅袁文傑，就自爆原來都唔係咁好受，佢就講到演員要拍呢類戲份要好小心唔敢隨便伸腳，而隻腳舉起得太耐大腿二頭肌又會酸軟，真係……你的資訊好有用呀～不過佢都有叫大家畀掌聲滕麗名嘅付出，算你啦！

袁文傑發文道：「其實係咁嘅，但凡一啲表面好似好舒服嘅戲，其實都唔係易處理，好似咁樣拎起隻腳，又驚唔覺意同隔籬嗰個傾偈一時興起隻腳一伸會撞到前「面」，拎起得太耐大腿二頭肌更會酸軟......點都好，三女（滕麗名）跪咗咁耐，都係為咗效果好，請畀掌聲！」