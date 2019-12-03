女友陪踩單車操體能　吳浩康寫冧歌回贈

歌手吳浩康（Deep）出席電台訪問，講到月底在麥花臣場館開騷，可有想過因社會狀況不穩取消？Deep坦言一度有取消念頭：「個演唱會叫2019+1，因由年頭已經話有紅館就開紅館，冇紅館其他場都要做，成個團隊都好期待做呢個騷，亦感恩最後有場地完成這樣心願。」雖然現在仍未知到時開騷社會狀況如何，但Deep說：「只能專心準備，當正常一切去做，照練歌練體能，為加強做帶氧運動，兩個月前學踩山地單車，由上水天平山踩2個鐘，之後再踩45分鐘去火炭。」

單車不時生意外，有否做足安全裝備？Deep表示以全副武裝上陣免受傷，並笑說：「咁大個人，如果話畀人聽炒單車都好低能啫！」問到女友崔碧珈是否陪踩？Deep坦言已成功荼毒女友一齊踩單車，更送了一架單車給她作鼓勵，加上女友有做開運動都跟得上。至於新歌《愛沒懷疑》是否向女友派定心丸？他說：「唔關事，係我出道初期曾錄過呢啲開心情歌，但效果唔好冇出到，但我又覺得唔應該避開呢類型唔唱，但今次寫到呢首唱又唱得到，都要多得佢嘅，因為我寫呢首歌佢都喺度。」