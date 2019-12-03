做歌手賺唔到錢　J.Arie靠音樂填補心靈

歌手J.Arie（雷深如）視今年為破釜沉舟再重新出發之年，在未來日子發掘可以展現音樂的藝術方式。她說雖然做音樂不能賺到錢，但就足夠餵飽她的精神及靈魂，所以寧食少些也要堅持音樂路：「橫掂我寫緊歌嗰陣時都係廢寢忘餐，全日都唔記得食飯。」

現已入行6年，J.Arie更肯定說：「其實我入行真係冇諗過要做明星，我只係想做一個可以日日唱歌同埋對住音樂嘅人。」外界覺得她是讀法律應是富二代，她就話：「只可以話我父母依家生活得安穩就好啦，我唔會用屋企嘅一分一毫去養活自己。我自己賺幾多就使幾多，每一分錢，必須要用自己的一雙手嚟賺返嚟。同埋假設就算有另一半，我都唔會鍾意使男人錢！尤其做新人後嗰幾年更難捱，基本上都係搣緊新人頭嗰兩年賺返嚟嘅錢。」

她也曾打算做part-time幫補生活費，曾試過到大學教唱歌及教琴，再幫學生補習，生活上更要開源節流，只借衫，少買新衫。她認早幾年有好大無力感，覺得好氣餒，感覺自己明明已經塞爆schedule，但又不會好有好滿足及成就感，且生活質素差，只是近一、兩年已諗通，她說：「其實如果我係鍾意音樂嘅話，我所有精神同時間都應該畀晒同音樂有關嘅嘢！其實音樂，唔一定係要寫歌比自己唱！」