周杰倫香港騷公布退票退款安排

台灣天王周杰倫原定於12月6至8日及13至15日在香港舉辦共六場演唱會，但主辦方發通告表示鑑於目前社會環境有未能預測之交通情況下，在顧及觀眾安全作為最大考量的前提，在與相關部門多番商議後，宣布巡唱香港站將會延期演出。主辦方與相關部門協商延期演出之事宜，詳情將於2020年1月底前公布。

而關於換票或退票之詳細安排，主辦方今日發出退票、退款的條款及步驟，凡於KLOOK APP 購買門票或Citibank信用卡優先訂票，退票退款申請流程及條款如下：

1.退票申請接收時間：2019年12月3日下午17：00至12月31日晚上23:59止（以申請接收時間為準）。超過此階段指定時間的退票申請概不受理。

2.門票退款將安排存入購票者之信用卡戶口（或購票時所用網上付款方式）。恕不安排現金或支票退款。

3.選擇退票的觀眾，將同時放棄優先換領延期演唱會門票之權利。

退票申請方法為前往Klook App或Klook網頁提交退票申請，購票者需提交相關證明文件（如：門票確認電郵或憑證）。在同一張訂單需要部分退票，請在退票申請中列明需退票的張數。若閣下選擇部分退票，請保留Klook發出的部分退票成功通知電郵。在換領延期演唱會門票時,閣下需連同原購票憑證及申 請部分退票電郵前往指定地方換領門票。Klook收到部分退票/退票申請並確認相關證明文件後，將在24小時內發送電郵回覆作實。部分退票/退票申請一經接納，購票者將於3個工作天內收到確認申請部分退票，退票電郵。Klook需經過約7個工作天來處理退款。相關款項將於收到退票電郵後40個工作天內存入至購票者之信用卡戶口（或購票時所用網上付款方式）。如填寫的資料不準確或不完整，或會延長辦理退款的時間。

如有查詢，可通過 Klook「使用憑證」中「諮詢客路」聯繫 Klook,或通過「幫助中心」中「諮詢客路」聯繫Klook，或於辦公時間致電寶輝娛樂有限公司演唱會熱線:852-21164119查詢。