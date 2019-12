前港姐王愛倫嘅兒子林建億(Chester)向來喜愛夜蒲,而佢亦特別鍾情外籍索女,繼早年公開攬咀外籍女伴,近日佢喺社交網公開戀情,認愛現年22歲嘅俄羅斯索模Nelli。Chester日前大晒與Nelli嘅親密合照,相中佢從後「熊抱」女方,二人頭貼頭黐到實一實,並齊齊流露出甜笑,認真sweet到漏!而Chester更冧爆留言:「I hope everybody finds someone like this」,意指希望所有人都可以好似佢咁搵到一個咁好嘅另一半,間接坐實Nelli地位。

其實Chester早喺8月已經晒過同Nelli嘅合照,見Chester趴喺梳化上,而Nelli就坐喺佢身上,二人表現親䁥。而喺Nelli嘅社交網亦有不少索爆性感照,大騷美好身段。雖然Chester依家「名草有主」,但照舊不時喺網上大晒夜蒲相,日前更上載一段喺廁所撩女仔嘅片段,仍不改其貪玩本色。