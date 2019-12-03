陳瀅獻出第一次　自爆撇「老公」約佢睇戲

藝人陳瀅為卡通片獻出「第一次」配音，聲演一穿上紅鞋就會變得又高又瘦的肥公主，她自嘲是不二之人選︰「開頭收到預告片仲以為想搵我做巫婆，因為自己唔係行開公主路線，但一知道係肥公主就覺得好適合。（有Chok聲？）都冇，用番自己正常把聲，所以導演都有讚我配肥公主係配得特別好。」再介紹故事講述公主會遇上多位燕瘦環肥的王子，然後找到最愛，從而表達凡事都不要只看外表︰「我擇偶都唔睇外貌，心地好係最重要，有時都會遇到好多大隻男、靚仔，但佢哋一開口講嘢就會穿晒煲，所以真係睇內心。」

角色於戲中有大量尖叫場面，令不習慣以誇張方式演繹的陳瀅非常頭痕︰「平時講嘢、做戲把聲都好平穩，冇乜大起大落，所以都試咗好多方法去嗌，同本身演戲有好大分別，總算挑戰到自己，學咗好多嘢。（係咁嗌有聲沙？）又冇，都配得好順利，當初話要配兩日時間，仲好招積咁話3個鐘乜都得，但第一日用咗6個鐘都未完成，花咗多時間喺夾番嘴形同速度，而配嗰陣都有發生技術性問題，原來喺耳機會聽到自己把聲，但我第二日先聽到。」有自備配音法寶？她表示有帶備熱水、着舒服衫同除鞋，務求在最舒適的狀態下配音，又指下次想挑戰配奸角︰「今次配巫婆係陳淑蘭，佢配先過我，所以我係聽住佢配，覺得佢配得真係好奸，令個角色好出，下次再有幾會想配需要Chok聲。」

新戲於聖誕佳節上映，問到可會約緋聞男友陳家樂或「老公」Howie一齊睇？她自爆的而且確會約男伴︰「約方力申，因為佢係第一個話想睇，哈哈！」至於聖誕節她透露會於工作中度過︰「一直都開緊戲，對手係歐陽震華同馬德鐘，跟住前輩學到好多嘢、氣氛又好好。」剛生日踏入3字頭的她，指目標是做一個更好的演員，會考慮完成手頭上的拍攝後去進修戲劇，有機會都想向音樂進發︰「不過自己比較被動，唔識得去爭取。（自資出歌？）要好大勇氣，或者會開吓監製有冇片頭、片尾、插曲唱吓先，唔得先考慮。」

化妝︰Vanessa Wong

髮型︰Larry ho@Aveda ilcolpo

服裝︰Cocktail