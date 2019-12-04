再度做新人！莊正最興奮去頒獎禮

2014年以組合VnP曾出道過一次嘅莊正（Lester），今年再以「新人」身份再戰樂壇，由同門師兄陳柏宇、林奕匡、師姐林二汶、葉巧琳、黃妍等做幕後軍師教路。Lester話今年參加到頒獎典禮心情好興奮︰「以前都係睇電視，覺得去到係一個目標，依家終於可以親身有機會去，完全冇諗過！（有信心攞新人獎？）冇乜，哈哈﹗都係隨緣，音樂唔係為獎，亦唔需要分勝敗，識到大家就好開心。」又指歌手身份最大得着係可以透過歌曲見多咗好多人、識咗好多人︰「以前嘅自己比較內向，冇咁多街去，依家多咗地方去，好彩好多人都會好好，以前會覺得呢個圈啲人係咪好亂㗎？但原來唔係喎，啲人好Nice。」

另一新人Nancy Leung（呀嬋），出道前都係拎住支結他周圍去唔同Cafe表演，機緣巧合之下就踏入樂壇︰「平時都係寫國語歌為主，因為由細到大都係聽國語歌，嚟緊會試寫廣東歌，挑戰吓。（最想同邊位歌手合作？）最想同林二汶，好欣賞佢嘅創作，如果同到佢合作會係我嘅榮幸。」

場地︰The Stadium 觀塘店、The Wave 觀塘