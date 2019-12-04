東方日報C1：27歲車璌河抑鬱自殺亡

抑鬱症令韓國演藝界在兩個月內痛失三位藝人！繼Sulli與具荷拉先後自殺離世後，昨日驚爆27歲男演員車璌河倒斃家中。前天才在網上發文叮囑大家注意健康的車璌河，出道兩年半以來零休假兼工作量大，一度被指因過勞致死，但據知他生前有抑鬱症兼有自殺前科，今次疑是經不起抑鬱症的折磨而輕生！

韓國女團f(x)的25歲前成員Sulli於10月中自殺身亡，女團KARA的28歲前成員具荷拉亦步其後塵，上月底被發現倒斃家中，兩人生前同樣飽受網絡欺凌及抑鬱症折磨，結束短暫一生。一眾韓流粉絲才剛送走兩位年輕女星，沒料到短短兩個月內再痛失第三位車璌河，令人不勝唏噓！

前年出道從未休息

正趕拍韓劇《有缺陷的人們》的27歲男星車璌河，昨午被發現陳屍家中，經理人最先揭發報警。警方指當地時間中午12時21分接到經理人報案，發現車璌河在家中身亡，暫未發現寓所有被人潛入的痕迹，亦未發現遺書，警方正分析其手機內的資料，調查其死亡原因。

車璌河突身亡，隨即引起各方揣測。他於死前一天，曾在Instagram上傳身穿黑色皮褸、邊喝熱茶邊看手機的照片，還發文叮囑大家小心感冒，沒料到卻成為最後照片及他與粉絲的「最後問候」，不少粉絲對其死訊大感震驚。有指由於他前年7月出道至今，先後接拍多達七部電視劇及兩部網劇，卻從未休息過，加上韓國近日氣溫驟降，令身體難以負荷。噩耗傳出後，再次令外間質疑韓國演藝界的殘酷工作生態，藝人為求上位，頂硬上參與事務所安排的頻密工作行程，工作時不支暈倒的藝人不計其數。

車璌河所屬的Fantagio事務所發聲明確認其死訊，以沉痛心情向外界傳達車璌河已離世的傷痛與惋惜：「車璌河於今日離開我們，感謝大家一直對他的支持與愛戴，至今仍無法相信他已離世的噩耗，遺屬正懷着極大的悲痛，送他最後一程，希望大家抑制揣測性的報道及謠言，葬禮將依照家屬意願低調進行，並向亡者表示深切的哀悼。」

演藝抱負遺憾未展

雖然事務所未有透露死因，但有韓媒報道指據警方消息透露，車璌河的家屬協助警方調查時作供稱，車璌河生前受抑鬱症困擾，並有自殺前科，加上警方現場搜查的初步結果顯示，未有他殺的嫌疑，警方最終可能以他不堪抑鬱症的困擾而自殺身亡結案。

此外，有韓媒公開車璌河上月中的訪問片段，出道兩年半的他大談對演藝事業的抱負，希望成為形象多變的演員，又稱今年是他一直懷着希望與勇氣努力奔跑的一年，希望大家今後多期待他的作品，並承諾會努力挑戰新角色。豈料尚未拍完的《有》劇，竟成為他最後的作品。

《有缺陷》阻滯多 安宰賢婚變收視包

車璌河昨日驚爆逝世，他與安宰賢及吳妍書合演的韓劇《有缺陷的人們》成為遺作，該劇上周三首播，目前仍未煞科。事實上，《有》劇可謂出師不利，今年8月開拍時，爆出男主角安宰賢與結婚3年的女星具慧善鬧婚變，當時安宰賢被妻子數臭他變心及與同劇女演員搞曖昧，大批網民要求「負心漢」安宰賢退出劇集，幸而最終具慧善被揭講大話，還安宰賢清白，他於9月提出離婚訴訟才平息風波。

不過，劇集上周三啟播後收視不濟，於同時段排包尾，再加上劇中飾演女主角吳妍書二哥的車璌河昨日突然離世，令劇組陣腳大亂，未知會安排其角色離場還是另覓演員頂替。

車銀優徐康俊師弟 備受力捧

車璌河原名李在鎬，是韓星徐康俊與「臉蛋天才」車銀優的 同門師弟，就讀於韓國中央大學戲劇電影系的他，於前年7月以演員團體Surprise U成員身份入行， 並在出道騷上與隊友一起表演歌舞，展現多才多藝的一面。

身高1米83的車璌河擁有模特兒身形，前年與女星徐賢真合作韓劇《愛情的溫度》正式踩入公仔箱，去年亦先後夥拍師兄徐康俊合作韓劇 《你也是人類嗎》，以及與女星金裕貞 合演韓劇《先熱情地清掃吧》，出道兩年半先後參演多達七部韓劇及兩部網劇，備受事務所力捧。

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