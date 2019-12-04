賴弘國結婚險破產　阿嬌婆媳關係好到爆燈

藝人阿嬌（鍾欣潼）近日與老公賴弘國齊上節目，大談婚後生活，主持蔡康永突然問賴弘國是否曾被父母阻止娶明星？賴弘國坦言認：「起初父母親還不認識阿嬌時確實阻止過，因不想娶名人引起關注，但了解阿嬌後便放心，婚後賴弘國帶媽媽去看阿嬌演唱會，母親還感動大哭說：「原來我們的媳婦這麼優秀。」在旁的小S搞氣氛說：「我覺得你爸媽可能太怕她了」至於婚後婆媳關係，阿嬌笑說自己和奶奶的關係比老公和媽媽之間還要好呢！

提到網上有關賴弘國的謠言，阿嬌都予以澄清：「是我一個黑粉黑他的。」重提當日求婚，阿嬌承認由自己作出主動，她說早前為圓人生必做的事，其中一樣是玩跳傘，賴弘國亦肯相陪，令阿嬌終認定對方，而賴弘國卻笑言不會跳第二次。阿嬌說婚禮的花費全部是老公負責，因她不想像「拿錢把自己嫁出去」的感覺，兩人去年在美國舉行婚前派對，之後回港擺喜酒，故賴弘國笑言甚有壓力：「怎麼會有人結婚結到快破產。」

外母送紅色娃娃作伴

現年38歲的阿嬌，對於生育問題，甚為進取，其實她一早做了雪卵，為了雪卵，阿嬌亦受了不少苦頭，之後更因荷爾蒙嚴重失調導致暴肥十幾斤，未能減去。而訪問中，兩人大方公開睡房，她們床邊被發現一個紅色的娃娃擺件，賴弘國自曝是外母送來祝他們早生貴子的禮物。

老公忙到無暇取精子

阿嬌表示長輩沒有催她生Ｂ，反而她給老公施加壓力，催他快點配合生小孩。阿嬌夫婦希望最好可以自然受孕，阿嬌更曾提議老公試提取精子，但賴弘國卻常稱工作太忙，未有配合她的試管計劃：「突然想起我凍了3顆卵，其實好渺茫，我都叫他試吓，不然對不起3顆卵子！但他還沒去試，我也有狂叫他去配呀！我幾顆可憐的卵子！都想快點試吓，行不行，不行就再想其他方法」。