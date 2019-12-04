全國電影評論學會得獎名單　《愛爾蘭人》奪三獎

年尾頒獎季展開，被視為奧斯卡入圍指標之一的全國電影評論學會（National Board of Review，NBR）昨日公布今年得獎名單，馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的Netflix大作《愛爾蘭人》（The Irishman）成為大贏家！影片獲選為今年最佳電影之餘亦獲最佳改編劇本，而馬田史高西斯與片中兩大男主角羅拔迪尼路（Robert De Niro）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）則獲頒Icon獎，以表揚他們在影壇與文化上的成就。

至於影帝影后方面，阿當桑迪拿（Adam Sandler）憑《Uncut Gems》再下一城勇奪最佳男主角，最佳女主角就由《Judy》的雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）奪得。而《Uncut Gems》亦獲最佳原著劇本。影后嘉菲碧絲（Kathy Bates）憑奇連伊士活（Clint Eastwood）執導的新作《李察朱維爾：驚世疑案》（Richard Jewell）獲選最佳女配角，而男主角Paul Walter Hauser則獲最突破性演出獎。

由鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）亦獲兩獎，昆頓獲最佳導演而在片中飾演特技人替身的畢佬則獲最佳男配角。今次是畢佬從影以來首次獲NBR獎。

全國電影評論學會獎部分得獎名單：

最佳電影：《愛爾蘭人》

最佳導演：昆頓塔倫天奴（《從前，有個荷里活》）

最佳男主角：阿當桑迪拿（《Uncut Gems》）

最佳女主角：雲妮絲維嘉（《Judy》）

最佳男配角：畢彼特（《從前，有個荷里活》）

最佳女配角：嘉菲碧絲（《李察朱維爾：驚世疑案》）

最佳原著劇本：《Uncut Gems》

最佳改編劇本：《愛爾蘭人》

最突破性演出：Paul Walter Hauser（《李察朱維爾：驚世疑案》）

最佳動畫：《馴龍記3》（How to Train Your Dragon:The Hidden World )

最佳外語片：《上流寄生族》（韓國）

最佳整體演出：《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）

最佳傑出成就攝影：Roger Deakins（《1917：逆戰救兵》（1917））

NBR Icon獎：馬田史高西斯、羅拔迪尼路與阿爾柏仙奴

NBR 表達自由獎：《還我公義》（Just Mercy）

十部最佳電影：

《1917：逆戰救兵》

《我叫多麥特》（Dolemite is My Name）

《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford v Ferrari）

《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）

《婚姻故事》（Marriage Story）

《從前，有個荷里活》

《李察朱維爾：驚世疑案》（Richard Jewell）

《Uncut Gems》

《Waves》