松田聖子女兒沙也加宣布與村田充離婚

日本女歌手松田聖子與前夫神田正輝之間的33歲獨生女神田沙也加，今日與42歲演員丈夫村田充在網誌宣布離婚。

兩人分別發出離婚聲明，沙也加表示結婚以來，多次為生育小孩的事商討，但始終未有結果，所以在雙方同意下決定離婚，她證實兩人目前已分居，期間仍會一起居住。村田充表示今年夏天在雙方同意下，決定離婚並已遞交離婚申請書，他強調並非因為不倫而離婚。他透露自己好想生兒育女，但卻未能與為事業努力向前的沙也加達到共識，在相互尊重下決定各自走人生道路。

村田充比沙也加年長九歲，是大阪街頭舞者出身，其後成為時裝雜誌《MEN'S NON-NO》的模特兒，曾於1998年與當時剛出道即人氣熱爆的廣末涼子拍拖。其後，沙也加與男方於2016年合演舞台劇《槍彈辯駁》而撻着，同年夏天開始拍拖，經過8個月熱戀於2017年結婚，並在夏威夷舉行婚禮，父親神田正輝亦有飛往當地見證，不過盛傳不滿婚事的聖子似乎未有出席。

婚後村田充於同年10月演完舞台劇之後，停止所有演藝工作，有傳他休養一段時間是為下一個夢想做準備，但他其後澄清是患上耳疾，結果他長期沒有收入，要靠沙也加供養等同食軟飯。期間，夫妻感情仍然要好，不時拍拖出席活動及外出購物。