發文求救！姜丹尼爾患抑鬱症停工：太累了

抑鬱症令韓國演藝界在短短兩個月內痛失三位藝人，繼韓星Sulli與具荷拉，生前患有抑鬱症的27歲男演員車璌河亦於昨日自殺身亡。而泰妍與泫雅亦先後公開患有抑鬱症，限定男團Wanna One前成員姜丹尼爾，今日同樣宣布患上抑鬱症而停工。

姜丹尼爾於今年初爆出合約糾紛後，又被爆暗撻女團TWICE隊長志效，令他承受不少壓力，再加上他於昨日播出的SBS MTV節目《The Show》，力壓女團AOA稱冠，但事後卻有網民質疑結果造假，認為應該是AOA捧冠，節目組隨後回應稱投票結果沒問題，確實是姜丹尼爾贏得首位。

而姜丹尼爾昨晚突然在粉絲官網發長文：「太累，真的很累，怎麽會這麽累，我太累了，希望有人救救我。Wanna One演唱會結束後我跪着的照片，我的感情淪為笑柄，我的舉動被無條件導向不好的方向。我熱愛的音樂和舞台被視為垃圾，我愛惜的粉絲被嘲笑，家人因我挨罵。不知甚麽時候開始，喜歡我卻變成罪，真的太累，我因為自己而感到太累。」之後他再次發文：「每天，我是怎樣捱罵，通過被歪曲的傳聞來評價我的人生。我經歷了甚麼，我忍受了太多，真的太累。」

事務所今日發聲明，指姜丹尼爾自上半年起，因免疫力下降致健康惡化，心理不穩，前往醫院檢查後，確診患上抑鬱症與恐慌障礙，正接受心理及藥物治療。事務所表示為了藝人健康，決定停工休息，並取消原定今晨錄影MBC音樂節目《Show Champion》，稍後的工作行程亦未確定。