勁歌金曲頒獎禮暫定1．18公布結果

受社會氣氛影響下，一年一度的樂壇頒獎禮，繼「十大中文金曲」、「新歌勁爆」及「叱咤樂壇頒獎禮」先後宣布取消實體頒獎禮，以另一形式頒獎給得獎歌手後，現餘下只有無綫「勁歌金曲頒獎禮」暫時如期舉行。據知唱片公司己收到「勁歌」發出的邀請電郵，指頒獎禮暫定於明年1月18日舉行，但由於社會狀況隨時出現變數，據知唱片公司在目前未知出席歌手檔期。

過往多年在「勁歌」頒獎禮狂掃獎的星夢娛樂唱片公司，旗下歌手有吳若希、菊梓喬、鄭俊弘、譚嘉儀，林穎彤及戴祖兒等，唱片公司老闆何哲圖接受東網訪問時，被問到屆時哪位歌手會出席「勁歌」頒獎禮？他說：「頒獎禮暫定會喺明年1月18日播出公布得獎結果，但因為歌手及歌曲嘅投票及民調未開始，所以要等有結果時先再度歌手嘅檔期，（可想勁歌頒獎禮如期舉行？）雖然社會氣氛唔係咁穩定，但都希望有一個頒獎禮，畀歌手同歌迷都可以有個活動，過個開心嘅晚上。」

另外，被指是「叱咤樂壇頒獎禮」生力軍獎大熱人選的獨立歌手林家謙，大有機會上「叱咤」台攞獎，但現頒獎禮取消可會特別失望，他在電話中表示：「我會覺得有小小可惜嘅，不過頒獎禮都係轉咗個形式啫，所以我都會引用返自己首歌嘅歌名《Just Carry On》，我會繼續為自己明年嘅一啲音樂計劃繼續努力。

而英皇歌手對於「叱咤」取消實現頒獎禮，英皇唱片回應：「明白大會嘅考慮、尊重大會嘅決定，期待新形式嘅頒獎禮，歌手們依然會繼續做好音樂。」