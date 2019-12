演過同志片《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)嘅美國著名男星Armie Hammer最近上野外求生真人騷節目《人在野名人版》(Running Wild with Bear Grylls),有睇開《人在野》嘅觀眾就知道主持人Bear Grylls會喺節目中請啲星飲下食下啲核突嘢,今集Armie亦冇得倖免比Bear請飲山羊奶,仲係唔經加工「即揸即飲」嗰隻,雖然睇見都作嘔,但Armie飲完竟然大讚,仲猛嗌好好飲。認真重口味!