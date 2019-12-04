陳豪留白鬚賀聖誕　老婆唔Buy想剃咗佢

藝人陳豪出席活動，以一身西裝LOOK示人的他配了一臉白鬚，換了新形象，他受訪時謂：「乜都試吓囉！因為唔想自己停留喺某個階段，本來都諗住剃，但心血來潮不如漂白佢啦！」問他是否打算扮聖誕老人時，他謂：「啲人都咁講，依家諗住留到過埋聖誕先。」問仔女喜不喜歡他的新形象時，陳豪謂：「由佢哋出世我都係留鬚，試過剃咗鬚，個女好似唔係好認得我咁，唔睬我。（老婆呢？）佢就梗係想我剃咗佢，等我玩多陣啦！」他又表示一家人將會到加拿大過一個短暫的白色聖誕，之後就要返港開工。

超蓮聖誕同男友分開過

同場的何超蓮，被問到今年聖誕會同男友竇曉怎樣過？她表示：「我會喺香港，男友都要做嘢，應該會分開過，到時睇情況！（預備咗乜嘢聖誕禮物送畀男友？）我織緊頂冷帽畀爹吔，因為頂冷帽要有窿窿，我都要拆咗兩次再織。（咁男友份禮物點算？）唔知。（父母有無催婚？）無，不嬲父母都唔會畀壓力我，我都希望卅歲前都係做嘢先，有家庭嘅話，事業就難兼顧。」

對於高以翔在錄影節目期間突然離世，問何超蓮有無叮囑男友要小心一點？她謂：「都好擔心，亦有叫佢爭取時休息，過分攰係好危險，佢近排拍嘢嘅時候，都畀一啲好毒嘅昆蟲咬到隻腳，足足暈咗成日。」