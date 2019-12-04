做功課母女齊喊　郭羨妮想提早送阿女出國

藝人郭羨妮（Sonija）出席升學分享活動，雖然女兒只是小一，但早未出世前已計劃出外升學：「諗住走番我以前條路，我19歲就過咗加拿大讀書，所以都諗住阿女都係。」

不過，Sonija經歷之前一晚陪阿女做功課發生的大件事，令她即認真考慮應否提早帶阿女返加拿大讀書：「因為之前停咗課幾日，要追番啲課程，平時都有6、7樣功課，今次8、9樣兼要2個課文默書，搞唔掂，都預咗唔合格，見到阿女做到崩潰，我話不如唔好做，佢又話唔得，本來佢要諗嘅功課，我惟有幫佢諗等佢寫，最後連同佢默書都趕唔切。」她見到阿女邊喊邊做功課好心痛：「我想阿女開心，原本佢鍾意體操同跳舞，但都只夠時間畀佢跳舞，學校又要佢學一樣樂器。（是否好無奈？）做媽咪好無奈又好大壓力，我又唔可以Hurt到佢，自己都爆炸，要走入廁所喊兼冷靜下。」

問到老公對提早送女兒去讀書可有共識？Sonija表示：「對佢都冇太大分別，因為佢都要返內地拍嘢，我同阿女喺香港定加拿大都一樣，唔同係坐多幾個鐘頭飛機，反而係自己要放低晒香港嘅嘢同阿女喺加拿大，呢樣係自己要考慮嘅。」