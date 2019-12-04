放棄拍功夫片後繼無人　甄子丹難忘大戰泰臣

藝人甄子丹、動作導演袁和平與導演葉偉信於深圳出席《葉問4：完結篇》記者會，眾所周知，甄子丹和被稱為「天下第一武指」的袁和平，有着一段長達30多年的師徒緣分，今次二人重聚。早前已宣布不再拍功夫片的甄子丹表示，袁和平既執導了他的第一部功夫片《笑太極》，也是他最後一部功夫片《葉問4》的動作導演，言辭間對師傅充滿感激。

《葉問》系列拍到最終回，甄子丹被問過去跟不同對手比試，誰最難忘？他指是拳王泰臣（Mike Tyson）：「因為我係拳迷，佢喺拳壇係一個傳奇，知道同佢對打，我抱住演員同拳迷嘅心態同佢對打，印象非常深刻，另外喺《葉問2》裏面同洪金寶圓桌上對打都好深刻，同張晉嘅決戰場面都好深刻，相信為影迷留下深刻印象。」

動作片可混入不同元素

談到不再拍功夫片，甄子丹詳述自己的想法：「我唔再拍功夫片，唔等於我唔再拍攝動作片，因為武俠片可能需要吊威吔，動作片可能混入咗格鬥同科幻元素喺裏面，但功夫片只會喺中國電影圈先出現，喺外國唔會有，然後演員演功夫片係必須要有深厚嘅功夫底子，要有一定水平，要演出特別特定嘅節奏，一招一式、腰、馬步……表現風格係獨有嘅，係其他動作片唔會有嘅，對於呢類影片，我實在感到好攰，但對於其他類型嘅動作片，我仲有一啲諗法，希望以後陸續喺其他電影中呈現畀觀眾睇。」

望能找到可造之材傳承

袁和平睇住甄子丹入行，知道甄子丹不再拍攝功夫片，他感到十分可惜：「甄子丹初入行時有啲懵懂，但佢一直努力學習，到《葉問4：完結篇》已經有超水準表現，依家有啲動作設計已經有佢個人嘅特色，已經後繼無人，希望甄子丹可以為影圈尋找到可造之材作傳承。」甄子丹聽罷袁和平的評價，笑言日後或會於幕後參與功夫片。

中國功夫如何影響世界

今次《葉問4》加入了李小龍情節，也就是為了突顯葉問與李小龍如何將中國功夫帶到國際，葉偉信說：「葉問係李小龍師傅，當年李小龍嘅功夫影響全世界，呢個係真事，但佢嘅師傅葉問都好很影響力。其實除咗詠春，中華武術中好多師傅，喺嗰個年代，都有發揮佢哋嘅影響力，所以當時我拍完第三集，就覺得呢個故事應該係去睇中國嘅功夫點樣影響全世界。我相信甄子丹肯定知道，因為當時佢就喺外國生活，佢會好清楚呢個情況。」