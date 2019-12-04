Dua Lipa黑Bra搶鏡　BTS掃9獎成《MAMA》大贏家

韓國年度音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》今晚在日本名古屋巨蛋舉行，由男星朴寶劍擔任主持，人氣男團防彈少年團（BTS）除奪得TOP 10歌手獎外，亦橫掃最佳男團、最佳跳舞男團、最喜愛男藝人、粉絲票選的「Worldwide Icon of The Year」、年度專輯及年度藝人等獎項，連同在紅地氈獲得的最佳MV獎，共奪得9個獎，成為全晚的大贏家，而今日更是成員Jin的27歲生日，他對生日能與隊友及粉絲一起過感到很開心。

而人氣女團TWICE就奪得本賞、最佳女團、最佳跳舞女團及最喜愛女藝人，BTS的師弟組合TXT就與TWICE的師妹組合ITZY分別獲頒最佳男、女新人獎，女團MAMAMOO與GOT7就分別獲得最喜愛歌唱表演及最喜愛舞蹈表演獎。

至於英國女歌手Dua Lipa在第二部分打頭陣，以黑Bra造型唱出《Don't Start Now》，她獲頒最喜愛國際藝人。

以下的部分得獎名單：

本賞：防彈少年團、GOT7、Seventeen、TXT、TWICE、ATEEZ、Monsta X、BLACK PINK、EXO、

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最佳女新人：ITZY

最佳男新人：TXT

最佳亞洲新人：WayV

最佳MV：防彈少年團《Boy With Luv》

最佳男團：防彈少年團

最佳女團：TWICE

世界表演者：Monsta X

最喜愛歌唱表演：MAMAMOO

最喜愛舞蹈表演：GOT7

最喜愛女藝人：TWICE

最喜愛男藝人：防彈少年團

最喜愛國際藝人：Dua Lipa

最佳男子Solo歌手：伯賢

最佳女子Solo歌手：金請夏

最佳Solo歌唱表演：泰妍

最佳Solo舞蹈表演：金請夏

最佳R&B/地下音樂：Heize

最佳樂隊表演：JANNABI

最佳合唱：李素羅與SUGA@防彈少年團《Song request》

最佳OST：Gummy《Remember Me》

最佳歌唱組合：臉紅的思春期《Bom4》

最佳跳舞男團：防彈少年團

最佳跳舞女團：TWICE

突破獎：Seventeen

Worldwide Icon of The Year：防彈少年團

年度專輯：防彈少年團《Map of the Soul: Persona》

年度歌曲：防彈少年團《Boy With Luv》

年度藝人：防彈少年團