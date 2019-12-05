被焦浩軒摸面傳緋聞　岑杏賢落閘派檸檬

無綫藝人岑杏賢（Jennifer）與袁偉豪甩拖3年，分手後男方撻着張寶兒，屢傳明年拉埋天窗。至於Jennifer近月破Dry成功，有傳31歲的她與28歲藝人焦浩軒合作節目而撻着，大玩「姊弟戀」！憑處境劇《愛．回家之開心速遞》角色「阿壯」彈出的焦浩軒外形高大，最近與Jennifer合作主持節目《流行都市》，由於二人均「浸過鹹水」回流香港發展，同聲同氣，加上日對夜對而日久生情。

約埋收工

有指二人9月時撻着，經常一齊收工。早前他們拍《都》時玩直播，當談到「約埋收工」話題時，焦浩軒情不自禁當着其他主持面前，擰轉頭摸Jennifer面脥後說：「我哋會約埋㗎！」見Jennifer非常受落，關係匪淺。同是10月生日的二人，據知上月初拍外景後，齊齊與工作人員慶祝，期間獲安德尊祝「百年好合、永結同心」，Jennifer更當眾向焦浩軒獻吻！

日前Jennifer現身銅鑼灣，問到是否與焦浩軒拍拖？她愕然說：「梗係唔係啦！點解咁傳？」提到男方摸她面頰，她說：「咁搞笑？（安德尊祝你哋百年好合。）講笑之嘛，大家唔好咁認真啦！（真係冇拍拖？）唔係，同事嚟咋！其實我都好突然，冇諗過。」但問到是否有追求者？她即甜絲絲承認：「依家有人追，但唔係焦浩軒，哈哈！（發展中？）了解中，圈外人嚟嘅！」說畢即驅車返將軍澳寓所。