【閨蜜睡房】吳千語接受老外溝　條件係？

吳千語是不少宅男心目中的女神，不過原來她擁有宅男一樣的「男人視角」，喜歡周街𥄫女，尤其對有「有前有後」的女士望多兩眼。她自嘲身材欠佳，唔鍾意睇自己！

17歲拍廣告入行的吳千語，於圈中發展近10年，其實至今只是26歲。她自我評價多年來「唔知做緊乜」，直至拍攝電影《王家欣》，於獨立電影節奪「最佳女主角」，演技獲肯定，成功擺脫花瓶角色。早前她擔任東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》嘉賓，一連三集與主持人俞詠文剖白心聲。

男友要愛打邊爐

她說：「令我開心嘅係，身邊人對於我獲獎好開心，有時肯定自己嘅都係圍繞住身邊嘅人。拍完呢個作品後，好似有人睇到原來我拍戲㗎喎！」並透露與關智斌、吳卓𦏁和黃宗澤合演一部在港取景的內地網劇，期待參演一部長篇連續劇。

提到感情生活，她坦言愈交代愈麻煩，故不如不提，並自爆有一種特殊癖好：「我鍾意𥄫女，會諗『如果我係男仔會溝佢』。我鍾意啲有少少肉嗰類嘅女仔，有前有後，又有樣睇又有腳睇。我唔鍾意自己呢類型，都冇身材！覺得瑞典男同女都好靚，行出街個個好似Model咁。」她坦言接受外國人追求，但若對方不愛打邊爐，則不會接受，認真搞笑。

未Ready做人妻

雖然最近身邊不少朋友先後嫁人，但千語仍未Ready做人妻，直認不喜歡做家庭主婦，強項亦非相夫教子，但她強調喜歡小朋友，將來會奉獻全部人生給孩子。想知道千語更多的心底話？記得本周五、六、日收睇《閨蜜睡房》啦！