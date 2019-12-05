東方日報C1：周柏豪秘密做老竇陪產10秒爆喊

恭喜恭喜！周柏豪正式升呢「湊女公」，太太大前日（2日）秘密誕「豬女」！他昨日開心公布好消息，讚「小公主」與媽咪一樣美，入產房陪產的他，10秒便忍不住爆喊，揚言會畀晒成副身家獎勵太太。

現年35歲的周柏豪最近在劇集《多功能老婆》中飾演玩世不恭的富二代，幫拍檔楊千嬅湊仔，演得入型入格。劇集除了為他帶來人氣外，原來亦幫他提早預習湊小朋友，事關他已秘密榮升爸爸，太太Stephanie於大前日誕下女兒！兩人在2016年秘密結婚，其後一直被問何時生BB，柏豪只表示一直有計劃，順其自然，直至今年中傳出太太有喜，但他一概否認。不過昨日突然傳來喜訊，保持其神秘又低調的作風！

頭髮濃密似戴冷帽

喜獲女兒的柏豪發文分享初為人父的心情：「我們當爸媽了！這位周小姐出生時6.7磅重，看起來像媽媽一樣的美，而細小的身軀擁有十分響亮的叫聲，眼睛也像寶石一樣的閃亮，頭髮很濃密，還以為出生時附送了冷帽一頂，哈！」又坦言此刻感覺難以形容，感激太太的辛苦：「女人太堅強了，母親也太偉大了。未來日子，我一定會把她們都照顧好，也要讓我們的小公主，成為健康快樂善良的人。」並提供幾張BB相，其中一張見到他輕抱囡囡的頭，與「前世情人」深情對望，笑得合不攏嘴！頭髮多多的囡囡露出側面，雖閉着眼睛，但可見眼晴長長，應該遺傳了父母的大眼睛，她還調皮地伸脷，十分可愛！另一張則見柏豪深情錫囡囡額頭，露出半邊面的囡囡面頰脹卜卜，畫面溫馨有愛！

昨晚7時許，柏豪與數名友人現身醫院探望妻女，大批記者上前恭喜他，心情靚爆的他即說：「多謝，好開心，幸福唔係必然，我同太太都好幸運、好感恩，生咗一個好可愛嘅BB女。（咁秘密？）老人家想低調，諗住出院先交代，點知大家咁快知道。（有冇入產房？）本來諗住入到去都處理到，點知入到去10秒就喊，反而太太叫我冷靜啲，自己都好感動，覺得女人真係好偉大。」又笑言以前喜歡穿深色衫：「但個女出世後就鍾意白色同粉紅色，因為囡囡愛上粉紅色。」

送全副身家獎勵

柏豪又透露太太是剖腹分娩，過兩日便出院，目前仍未為囡囡改名：「會計時辰八字等師傅改。（囡囡似邊個？）似我，個嘴最似我，有個『啄』會多口。啲人話通常女仔最鍾意恰爸爸，希望個女大個咗係一個有家教嘅女仔，唔好恰爸爸。（點獎勵老婆？）一路都獎勵緊，樓又好，身家又好，全部都畀晒佢，佢開心就得！」

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