玩命遊韓　嚴崇天唔守規矩險飛出車

前有線主播嚴崇天（Douglas）熱愛韓國文化，曾到首爾進修韓文，能說得一口流利韓文而成了圈中的「韓國通」。早前他又飛到韓國，頻密到就連Douglas也覺得未曾離開過，而這次他到訪遠離市區的忠清北道拍節目。

時間膠囊保留記憶

清風文化遺產園區內的清風館，從前是一個衙門，現在變成遊客的觀光點，Douglas笑道：「唔好以為係一條木櫈，其實係古時行刑的刑台，等我趴低畀大家打50大板啦！」

另外，忠清北道的堤川，有一個放置時間膠囊的地方，他說：「係畀你放一啲珍貴或有紀念性嘅物件，等十年或二十年後再攞番出嚟，我都好想有個時間膠囊，但可惜已經額滿咗。」

登頂觀景淆底腳軟

忠清北道有多個旅遊景點，Douglas到了堤川、忠州及丹陽，名為「丹陽滿天下」的天空步道Sky Walk是120公尺高的鵝蛋形瞭望台，Douglas說：「上到頂除咗可以欣賞到南漢江，亦可俯瞰小白山、月岳山，地台係透明玻璃建成，企喺度影相我係有啲腳軟嘅。」膽生毛的Douglas還去挑戰高空飛索Zipline：「之前我仲笑人玩唔好嗌咁大聲，點知係我嗌得最大聲，其實嗰度仲有滑翔傘同埋單軌列車，只係時間太緊迫玩唔切。」

與單軌列車無緣，卻玩了另一款斜坡滑車Skyline Luge，雖然不算危險玩意，卻嚇到Douglas一額汗：「係自己唔啱，偷雞一路揸一路拍嘢，搞到有啲失控，差啲飛咗出車，心都離一離，所以，大家玩任何嘢都要守規矩。」

自製韓果雞手鴨腳

另一日，Douglas前往了製造韓果和護膚品的工坊，他說：「韓果係韓國祭祖食物，因為以前冬天冇生果，所以就製作韓果嚟代替，依家就變成送禮手信，係用糯米粉再加堅果同糖漿撈埋一齊壓成餅再切成條狀，有啲似我哋食嘅米通。雖然有Miss教我哋整，但我又冇留心啦，掛住影相啦，十指不沾陽春水嘛，雞手鴨腳咁，整崩晒，又切到爛晒，切得唔靚嘅惟有自己食番，食到好飽囉。」吃飽後，他到一個漢方中草藥工坊自製護膚品，愛好韓國護膚品的女士應該好有興趣。

Chok到夠攞你命三千

忠州的中央塔及彈琴湖，是韓劇《福秀回來了》的其中一個場景，遊客只要捐出善款3,000韓圜便可以免費穿着韓服2小時，適逢紅葉季節，穿上韓服的Douglas學足古裝劇中的書生倚在樹底下看書狀甚詩意，然而腳下一雙白波鞋卻成「穿崩亮點」。忠州亦有生果園可以讓遊客摘蘋果，Douglas說：「入場費10,000韓圜（約70港元），畀你可以摘滿一個紙箱，差不多十幾個。」因為很少機會吃到樹上摘下的蘋果，所以同行眾人都忍不住即摘即食。