多咗男粉絲　方力申為籌善款願除內褲義賣

藝人方力申月前為「點滴是生命」籌款進行香港環島泳，至今已籌得9百多萬善款，今日延續該項目，展示15件藝術作品作慈善用途，當中還展示了方力申當日游水的泳褲及潛水鏡等，問到泳褲是否都攞嚟賣？他說：「唔係，係展覽啫。（如果好高價呢？）如果有好嘅善款都會買？（你覺得值幾錢？50萬？）50萬當然買，我依家着緊嗰條都畀埋出嚟，都希望善款可以突破千萬，八位數字好意頭，依家只差小小。」

藝人捐過百萬

方力申又謂雖然環島泳已一個月前，但至今依然回味，不時獲得祝賀及讚美，還多了不少男士關注：「以前都係女嘅關注多，依家多咗好多男嘅支持，仲有啲人話對我改觀，開始時都覺得點解會改觀，我以前又冇做過咩唔好嘢，但諗落冇可能個個都鍾意你，依家改觀我都接受。」他又表示今次有好多朋友支持，不少演藝界朋友出錢出力，單藝人已捐出過百萬元：「我平時好少碌人情卡，今次好多藝人自動捐錢，又拍片支持，真係好感激。」此外早前他以自家泳會參加游泳比賽，再奪得金牌：「依家比賽好大壓力，我爹哋媽咪又會去睇，佢哋都廿年冇睇過我比賽，跟住又好多鏡頭對住，而且今次個比賽唔係排年齡，係排時間名次，好大機會同啲後生過我嘅人比，心諗如果輸畀啲後生仔咪好慘。我泳會啲人問我係咪怕輸？佢哋跟住同我講你教學生係『做人唔好怕輸，自己點可以怕』佢咁講又啱。」