Suho爆EXO續約計劃：無論去留都會一齊

最近以6人陣容攜新碟《OBSESSION》回歸的韓國男團EXO，昨晚亮相MBC節目《黃金漁場》，已經出道7年的他們坦言在公司的待遇不如以前，隊長Suho表示：「的確有感到傷心，在《Growl》走紅時，都會到海外拍MV，但現在省略了很多，跟我們說是簡約主義。」

Suho指從前到海外開騷時，都獲安排入住酒店的套房，但最近開演唱會時，就住在雙人房，燦烈亦附和說：「平時為了粉絲和成員的安全，都會預約酒店的整層房間，Suho哥會住在比較好的房間，但最近就只入住到比較窄的房間。」而隊中年紀最小的世勛今年25歲，他自言感覺自己老了不少：「有時會為了解壓而飲酒，從前開始連續兩日都飲酒，但現在飲了一天，第二天就要放棄。」

問到與SM事務所續約的問題，Suho就指無論去留，成員都會繼續在一起：「這個問題還在跟成員討論，雖然我經常說我會做SM的理事，但無論是留在SM，還是開設屬於我們品牌，或是轉到其他公司，我們都會一起行動，算是服兵役的時間，應該還有4年的時間可以考慮。」

EXO亦公開隊中收入最多及最少的成員，伯賢與Suho被選為隊中賺得最多的成員，Suho說：「伯賢的個人專輯賣出超過50萬張，而我就有做音樂劇和拍電影等。」相反最少個人活動的燦烈與Kai就是隊中收入最少的成員，燦烈就自爆很重視理財，並於最近兩個月前做了業主，更向每個成員送了手提電腦做禮物。

燦烈又分享與隊友D.O.的趣事，指D.O.擅長巴西柔術，自尊心強的他被對方鎖頸，雖然覺得難以呼吸，但又不願認輸，最後卻令對方受傷：「當時我突然失去理性，在被鎖喉的狀態下，將D.O.推倒，就聽到他的慘叫聲，原來他扭到腳腕，兩個月都走不到路。」