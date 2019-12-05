女兒獲蘇民峰批15歲入運　黃芳雯唔信旺父母

有線主持黃芳雯（Paula）、鄺芷凡和盧頌恩主持開電視飲食節目，請來堪輿學家蘇民峰做嘉賓，今日是Paula放產假前最後一日上班，育有一子的她，第二胎佗女，預產期在冬至，現場她趁機向蘇師傅為B女請教運程，蘇師傅批冬至出世，女比男着數，並批B女15歲便入運，說：「入運乜都講錢，代表媽咪掂，一係就自己識搵錢，有啲人細個就去幫人補習、賣波鞋賺錢。（B女旺父母？）冇呢樣嘢，唔好怨仔女，大人運係大過仔女運，所以仔女行運係顯示父母行運。」童星出身的Paula笑言可以捧女兒做童星。

佗女老公最開心

Paula今日狀態麻麻正患傷風，原來與大仔交叉感染，她說佗B又要湊大仔，並不輕易，現專心等待BB來臨，她說：「朋友開始約聖誕節目，我話唔使預我，年尾只專心做好呢件事，仔仔一開始已好Ready做哥哥，會無端端摸同錫我肚，好期待妹妹出世。」她說有一仔一女，生完便可收工，稱老公對今胎是女最開心，因為自從大仔出世後，發覺要好多精力和體能，笑說：「老公話如果再生仔唔掂，有個女冧吓好啲。」她自言怕悶，不會做全職家庭主婦，稱會繼續工作，不可停下來。