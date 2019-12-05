影婚照誤信KOL　C君深情對望未婚妻嗌尷尬

組合農夫的C君與拍拖5年的電台DJ黃天頤，將於本月13日拉埋天窗，二人早前到日本富士山河口湖拍攝婚照。普遍的新人於結婚前大半年、甚至更早拍攝婚照，C君卻誤信KOL，婚前三星期才成行，時間十分緊逼。

紅葉難求

C君說：「我之前上網睇啲KOL啲相，見到影紅葉好鬼靚，於是一心想影輯滿布紅葉嘅婚紗照囉，可惜事與願違。10月尾去搵婚攝公司時，職員話10月尾冇紅葉要到11月中先開始有啲，咪搞到成件事咁遲囉。」職員更指不是每處都有紅葉，要往較寒冷的地方、如近富士山附近，所以最後選擇該地為拍婚照地點。兩人於拍攝當日，發覺現場的紅葉不多，幸好天朗氣清、有冠雪的富士山作背景。

着自己衫影

C君大讚日本婚攝公司服務周到、價錢相宜，他說：「除咗服裝係自己預備，所有嘢都由佢哋預備好晒，隨行仲有翻譯，招呼好到我以為拍緊廣告。埋位前後有一專人為我哋遞被保暖同飲品。」兩人的婚照有別於平時所見的，選取了型格的黑色服飾，準新娘表示：「我一直覺得婚紗係結婚當日先着，pre wedding可以揀自己鍾意嘅衫。同埋C君成日強調輯相主題得兩個字，就係開心，如果着婚紗影相好難開心、又窄又盛又顧住有冇走光又要縮肚。」

外母開通

一對準新人只花了大半日拍照，雖然拍攝時間中有雲，幸好最好都拍到清晰的富士山。C君指今次行程比起與鄭裕玲拍旅遊節目的call time更早，當日6點便要完成妝頭出發，即是凌晨4點便要起床。對於婚照，二人非常滿意，整個過程中最考起他們是要深情對望，他說：「因為要喺第三者面前做親密舉動，真係尷尬到不得了，加上一望就忍唔到笑。從來冇自己畀錢影相，只有收錢影相，畀錢影相仲要受人命令。」此外C君指籌備婚禮十分順利，二人沒有出現任何意見分歧，而外母大人十分開通，於過大禮主動提出簡化繁文縟節，當然她希望早日抱孫！