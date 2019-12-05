【浸冰水養生】Joe Junior識咗黎小田半世紀

藝人謝雪心和Joe Junior出席長者聖誕聯歡會，兩人稱因天氣寒冷最緊要提醒老友穿夠衣服保暖，若病倒就很辛苦。講到養生，Joe稱保持心境開朗，人開心便健康，更分享他46年的養生之道：「焗完桑拿，就去浸冰水，我日日都浸㗎，仲有去行山令自己出汗，唔好飲凍嘢，要和暖水。」心姐聽到玩「冰火」，即謂：「我冇咁叻可以浸冰水，只可以浸溫泉。」

Joe表示入樂壇已52年，今年開了3場騷，希望明年開2場。問到會否找心姐做嘉賓？他笑言：「佢好貴㗎。」心姐即答：「同你唔講錢嘅。」Joe笑言若心姐答應就和她唱粵曲，心姐就說想跟他唱英文歌。

另外，說到黎小田因病離世，Joe稱聽到這消息時個心很不舒服，雖然與小田見面不多，但相識已50年，工作上都有合作，最近一次見對方是《流行經典50年》。心姐表示同樣最近一次見面都是出席《流》節目，與小田從小認識，大家演「七小福」，小田是她二哥。兩人都不知他患上重病，心姐說：「當時只聽小田講話電視城冷氣好凍而凍親，冇講病情。」兩人稱大家都要珍惜見面，每分每秒都要，時間過去便不能回頭。