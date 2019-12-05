接受祼露戲！Suho反而唔想演呢類角色

韓國人氣男團EXO隊長金俊勉（Suho）以明星大使身份在澳門出席第四屆「澳門國際影展暨頒獎典禮」（IFFAM），染了一頭紅色頭髮的Suho下午透過翻譯接受傳媒訪問，他指很榮幸擔任明星大使，隊友都敬秀（D.O.）亦曾擔任過大使並告訴他很好玩，很有意思，他希望盡力為影展宣傳。

即興發揮最開心

Suho自言今次以演員身份出席，問到他覺得電影有甚麼吸引之處？他說：「電影很有魅力，透過演繹唔同嘅人物進入故事傳達電影訊息，就算拍完亦感覺到餘溫。」拍電影有甚麼趣事？他說：「之前拍攝電影《禮物》有一場天台戲拍得好開心，大家都好自由咁發揮，即興冇跟劇本去演。」

唔想演偶像歌手

電影《禮物》講及追夢的故事，可有勾起做練習生時的回憶？Suho說：「都會諗起以前做練習生嘅片段，好似以前做錯嘅事，但都係抖啖氣就已經過咗。」問到身為偶像拍攝電影可有限制？Suho說：「公司就冇乜限制，自己拍戲就唔希望做番偶像歌手，因為自己已經係一個偶像歌手。」

恨有突破做奸角

演過不少富家子角色的Suho被問到有甚麼角色希望挑戰？他說：「之前多數都係做呢類角色，自己希望有突破，想演一啲有內心戲、複雜嘅奸角。」Suho早前在社交網分享喜歡的電影《JOKER小丑》，他說：「因為準備緊音樂劇《笑面人》，角色係有啲參考JOKER，好鍾意呢套電影，自己睇咗兩次。」被問到可會抗拒拍攝尺度大膽的祼露戲？Suho說：「唔會抗拒大膽嘅裸露戲，如果劇本有需要就唔會介意。」講到重演音樂劇《笑面人》，Suho表示故事跟之前差不多，但會更細緻，自己亦會吸收電影《JOKER小丑》融入音樂劇中，相信會做得更好。