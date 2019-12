韓團FT Island與CNBLUE的師弟樂隊N.Flying將於本月29日在澳門百老匯舞台舉行《2019 N.Flying LIVE 'UP ALL NIGHT' IN MACAU》澳門站演唱會,是組合以來首次在澳門開騷,而門票於公開發售後,已火速售罄,N.Flying知道這個好消息後,決定加推少量$980的門票,而全場粉絲更可享有Hi-touch福利,與團員近距離接觸。

N.Flying為了答謝粉絲支持,更拍片訴說心聲,又用中文跟大家打招呼。成員在片中提到為了給粉絲們帶來寶貴年末禮物,特地來到澳門開唱跟大家見面,他們亦對年底可以見到粉絲感到非常幸福,希望粉絲在12月29日可以跟他們盡情地玩,一起製造難忘回憶,最後更用中文約定大家:「在澳門見!」