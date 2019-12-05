曾國祥再合作有壓力　周冬雨隨時攞影后

內地女星周冬雨與導演曾國祥今日現身第四屆《澳門國際影展暨頒獎典禮》，兩人繼電影《七月與安生》後再度合作《少年的你》，叫好叫座。問到冬雨兩人再合作的感受時，她表示特別好，曾國祥坦言再合作有壓力：「我哋拍完《七月與安生》已經係好朋友，但都會有壓力再合作，因為唔想再重複之前做嘅嘢，所以今次佢比《七月與安生》更努力去演，大家都希望可以拍到比以往唔一樣嘅周冬雨，佢係好畀心機同做得好好。」

奪影后隨緣

至於會否有信心憑此片再奪影后﹖冬雨謙稱：「我覺得我們電影能夠得到那麼多關注，已經是我們很幸運的事情，如果能那個甚麼的話，我就更加高興，一切隨緣吧﹗」曾國祥就大讚對方非常之好，是他心目中最佳女主角，但認為電影獎項要講運氣：「有冇提名要睇好多唔同評委同大家諗法，當然希望大家會支持我哋，但平常心，唔好諗太多，唔好畀自己太多壓力。」

唔覺馬思純新作演得差

另外，提到《七月與安生》的另一位女星馬思純在新作《大約在冬季》的演出被批評演技每況愈下，兩人都為好友講好話，曾國祥表示：「我未睇過嗰部戲，但我唔相信佢會每況愈下，因為佢係好畀心機演戲，係佢好鍾意演戲，有時我都會同佢講不如接少一兩部，但佢係有戲癮，佢會想一直Keep住自己演戲，所以我覺得佢對自己演戲要求都好高嘅女演員，唔覺得佢會比以前演得差。」周冬雨同樣未有看過該片，但她揚言：「她永遠都是我心中最好的演員跟我最好的朋友。」

此外，曾國祥的母親之前被拍到入院，曾國祥解釋：「媽媽之前去做身體檢查，冇事，OK。（你哋全家總動員出動？）係，陪佢入去吖嘛。（個報告點？）OK啦﹗要注重吓生活嘅習慣，要改變生活習慣，令佢更加健康。」