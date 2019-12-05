兩齣新片賀歲！「筍盤」陳家樂夢想成真

英皇集團主席楊受成率領3齣新片台前幕後，於澳門出席第四屆澳門國際影展暨頒獎典禮的開幕儀式。包括有《我的筍盤男友》導演葉念琛、演員陳家樂、李靖筠（Gladys）、郭奕芯、《墮落花》監製伍健雄、演員溫碧霞（Irene）、陳漢娜以，以及《盲嚇》演員湯怡（Kathy）、吳卓羲、何珮瑜等，埸面星光熠熠。

陳家樂透露每年總要來一趟澳門，尤其喜歡四處尋找隱世美食：「之前我搵到一間食咖喱嘅小店，風味跟香港食嘅嘢完全唔同！」明年賀歲黃金檔，家樂將有《我的筍盤男友》及《緊急救援》兩齣新片上畫，他興奮表示夢想成真：「一直覺得賀歲片應該係大製作，由最受歡迎的明星主演，所以多年嚟我好期待有機會參與，今次能夠有兩部電影賀歲，我真係覺得自己好好彩！」《我的筍盤男友》已定大年初一正式開畫，家樂於戲中演型爆「筍盤男」，他說：「我哋拍嘅時候都冇諗過係賀歲片，純粹希望努力去拍一齣令香港觀眾開心嘅電影，後來回心一想，呢套戲好輕鬆，都好適合賀歲，依家嘅目標係希望呢套戲能夠由新年一直上映到情人節，可以橫跨兩個重要節日，在這裏先感謝大家支持！」

與陳家樂合演該片的李靖筠（Gladys），以復古造型亮相紅地氈，相當亮眼，她謂：「今年第一年加入公司，好榮幸得到老闆楊受成同我一起行紅地氈，深感榮幸，同時好多謝佢畀我咁寶貴嘅機會。」

電影《墮落花》早前獲多個影展垂青，今次劇組再現身澳門影展，女主角溫碧霞（Irene ）當然開心，該片最近更入圍香港亞洲電影節的觀眾票選最佳電影十強，認真可喜！

葉念琛另一齣執導新片《盲嚇》剛拍竣，女主角湯怡說：「起初接拍這齣戲有啲緊張，演繹失明角色並唔簡單，我做咗好多資料搜集，包括去盲人中心揣摩，力求演得逼真；更意外嘅係，最初導演叫我要盡量操Fit自己，原來呢套亦係一齣動作片，拍大結局個幾天有好多動作場面，令我精神近乎崩潰，喺現場睇番回都也忍唔住喊！」幸好戲中對手吳卓羲、潘燦良給了她很多幫忙與支持，「我同燦哥（潘燦良）合作過劇集《綠豆》，彼此有一定默契，今次要研究怎麼再有新火花；至於卓羲，我由細睇佢演戲睇到大，佢係一個好有風度嘅演員，非常照顧我。」