SPEED成員今井繪理子疑勾結黑勢力

目前擔任日本内閣府政務官的日本女子組合SPEED成員今井繪理子，加入政界後扶搖直上，但負面新聞卻不絕，近日更被指疑勾結黑勢力。

雜誌《女性Seven》報道，日本首相每年按慣例在東京的新宿御苑舉辦賞櫻大會，今年首相安倍晉三被指利用賞櫻會慰勞支持者，引起國民爭議，有指當中有不少人是黑幫份子，在那霸市俗稱「地痞」的街頭流氓集團首領A先生亦獲邀出席。《女性Seven》公開了一張今井繪理子與A先生的合照，同框還有沖繩選出的眾議院議員宮崎政久，雜誌指照片攝於2至3年前，今井與宮崎手握拳頭似為站中間的A先生打氣，地點則是宮崎的選區浦添市。有警方相關人事爆料，A先生的社交網不時有今井的消息。據知，今井是由宮崎介紹而認識A先生。

而A先生曾有犯罪紀錄，4年前曾因暴力禁錮他人被那霸警方拘捕，其後找宮崎所屬的律師行幫手打官司，最後沒有被起訴。這段新聞已在網上廣泛流傳，同時引起警方的注意。

36歲的今井繪理子，2016年代表自民黨參選第24屆參議院議員，以高票成功當選，其後爆出她與有婦之夫、前神戶議員橋本健搞婚外情，但她的政途未受影響，日本政府宣布內閣成員，今井獲委任入成為安倍晉三班子，擔任内閣府政務官。